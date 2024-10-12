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Bir Gece Masalı’nın Sıla’sı Ecem Çalhan diziyle ilgili heyecanını paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan altıncı bölümde Afet Hanım ile birlik olup, Mahir ve Canfeza'yı tuzağa düşüren Sıla karakteriyle izleyiciyi şaşırtan Ecem Çalhan, rolünü ve proje dair heyecanını bilinmeyenlerini paylaştı.

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Sevilen oyuncu milyonları ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı'nı şöyle özetledi:

"Modern masal hikayesi' dışında seyirciye "aşk için neler yapılır?" sorusunu bir kez daha sorduruyor. Sadece iyi, naif duyguları değil de insanın doğasındaki uçsuz bucaksız yüzlerce duygulardan da bahsediyor bize. Şaşıracağı, -ama bu da olmaz- diyeceği bir sürü hikayeyle karşılaşacak seyirci. Bu da hikayeyi daha dinamik kılacak ve izleyicileri her bölüm merakla peşinden sürükleyecek".

"SEÇTİĞİNİ DEĞİL ONUN İÇİN SEÇİLENİ YAŞIYOR SILA"

Karakteri Sıla'yı ise bu şekilde anlattı; "Yurtdışında eğitim görmüş ancak döndükten sonra kaderini yaşamak zorunda kalıyor... Seçtiğini değil onun için seçileni yaşıyor Sıla. Bu yolculukta da beklemediği, hayal bile edemediği kendi hikayesinin nasıl onun kontrolü dışında değiştiğini görecek. Doğduğu bu coğrafyada yazgısına boyun eğmeyi öğrenmek durumunda kalacak.

Bunların hepsi Sıla'yı oynamak için beni heyecanlandırıyor. Sıla için 'ben ne hissediyorum ve Sıla olsa böyle hisseder" şeklinde devam ettiğinin altını çizdi. Sıla'nın çok güçlü bir karakter olduğunu ve izleyicilerden de harika dönüşler aldıklarını, bunun motivasyonlarına da katkısı olduğunu da söyledi

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