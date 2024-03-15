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Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 121. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kardeşlerim 121. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Kardeşlerim'in merakla beklenen 2. fragmanı da yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak olan bölümünde bir anlık dikkatsizlik sonucu Cansu'ya çarpan Orhan, Aybike'yle birlikte büyük bir panik yaşarken, kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını doya doya çıkartmak için kolları sıvar. Gökhan tarafından köşeye sıkıştırılan Ayla, Elif'e karşı ne yapacağını bilmez bir haldedir. Sarp'la arkadaşlık yapan Oğulcan, kendinden beklenmeyen hamleler yapmaya devam eder. Süreyya, Akif'in soğuk tavırlarına anlam veremezken; Nebahat, Akif'le ilgili birtakım gerçekler öğrenir. Oğulcan'ın Ataman Koleji'nde yapacağı bir proje, Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olur. Omuzlarında, Eren ailesine karşı büyük bir sır taşıyan Akif'in umulmadık itirafı, Ömer'i dehşete düşürür. İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

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