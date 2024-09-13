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Kör Nokta Cumartesi Atv'de başlıyor! İşte ilk bölüm fragmanı | Video

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz'un paylaştığı Atv'nin yeni dizisi Kör Nokta, cumartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak olan Kör Nokta'nın fragmanı büyük heyecan yarattı.

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atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" Osman Sınav'ın imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sinegraf imzası taşıyan, yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin ilk bölümü 21 Eylül Cumartesi 20.00'de atv'de.

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