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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanını izle

    Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 23.01.2024, 11:56

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 145. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Sizleri bu topraklara gömmezsem bana da Osman Bey demesinler!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 145. bölüm fragmanı sizlerle...

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    Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Osman Bey, devlet olma yolunda atacağı adımlar için çoktan harekete geçerken Karacelasun, Osman Bey'in safında duranlara bedel ödetecek ve Uraz Bey'in obasını basacaktır. Osman Bey'in önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer. Yenişehir'in kapılarına dayanır! Görklü Han savuşturulabilecek midir? Osman Bey'in öfkesi Moğol'a karşı hangi hamleyi yapmasına sebep olacaktır?

    BALA VE MALTUN HATUNLARIN PLANI!

    Orhan Bey ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun ve Malhun Hatun harekete geçer. Hatunların Moğol'a karşı planı ne olacaktır? Orhan Bey ve Holofira'yı nasıl kurtaracaklardır?

    ALAEDDİN BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

    Mehmet Bey, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u bir arada görünce deliye dönmüştür. Alaeddin ve Mehmet arasında kopan büyük kavga nasıl sonuçlanacaktır? Gonca bu olanlar karşısında ne yapacaktır?

    OLIVIA VE YAKUP BEY'İN İŞBİRLİĞİ

    Holofira'nın teyzesi Olivia, Yakup Bey'i arkasına alarak Yenişehir Sarayı'nı basıp Holofira için hesap sorar. Osman Bey ve Yakup Bey'i karşı karşıya getiren bu mesele nasıl sonuçlanacaktır?

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