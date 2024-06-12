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Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle | Video

Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle | Video

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, sezon finali ile bu akşam ekranlara geliyor. Sürprizlerle dolu bir bölümle sezona veda edecek olan dizide heyecan dorukta. Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı yolda kimlerle olacaktır? Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır? İşte Kuruluş Osman sezon finalinde yaşanacaklar...

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VİDEO DEVAM EDİYOR

KONSTANTİN İÇİN YOLUN SONU
Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

ALAEDDİN VE MEHMET BEYLER HESAPLAŞIYOR
Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER OLACAK?
Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?

ALAEDDİN BEY GONCA HATUN'UN DÜĞÜN TOYU
Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.

TÜRKLER TEK BİR SANCAK ALTINDA!
Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder. Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır? Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?

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