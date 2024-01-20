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    Safir 21. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 20.01.2024, 14:48

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Safir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Onu, o söylediği her şeye pişman edeceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Safir'in 21. bölüm fragmanı sizlerle...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder. Yaman'ı korumak için bu teklife tamam diyen Ateş'in Vural'ın karşısına geçtiğinde atacağı adım ne olacaktır?

    Feraye son günlerde Yaman'ın üstüne fazla gittiğini düşünüp geri adım atar. İkili yeniden sıcacık aşk dolu anlar yaşar. Bekir'den alacağı kanıtlar sayesinde Aleyna'dan kurtulacağını düşünen Yaman, Feraye'ye kavuşmak için iyice umutlanır. Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır. Ancak Feraye oraya gittiğinde Ateş'ten duyduğu sözler karşısında adeta şoke olur. Peki bu ani buluşmadan Yaman haberdar olacak mıdır?

    Ateş, Güneş'e karşı duygularını dile getirir ancak Güneş'in yanına gelen sürpriz bir isim Güneş'in bu ilişkiyi sorgulamasına neden olacak sözler söyleyecektir. Güneş'in tüm dengesini alt üst eden bu kişi ve verdiği haber nedir?

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