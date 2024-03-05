Yaban Çiçekleri'nden yeni tanıtım | Video

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Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela’nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatan Yaban Çiçekleri'nden yeni fragman yayınlandı. Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut’un oturuyor. İşte Yaban Çiçekleri'nden yeni fragman