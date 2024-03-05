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Yeniasır TV Ekran Yaban Çiçekleri'nden yeni tanıtım | Video

Yaban Çiçekleri'nden yeni tanıtım | Video

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela’nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatan Yaban Çiçekleri'nden yeni fragman yayınlandı. Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut’un oturuyor. İşte Yaban Çiçekleri'nden yeni fragman

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Kadrosu ve hikayesi ile şimdiden büyük merak yaratan Yaban Çiçekleri yakında atv'de…

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