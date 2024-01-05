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    Yeniasır TV Ekran Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanını izle

    Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 05.01.2024, 12:49

    Pazar akşamları Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Bana Uzak dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter, sen üzülme gülüm" sözleri damga vurdu. İşte Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölüm fragmanı sizlerle...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır. Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır. Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır…

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