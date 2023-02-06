7,6 büyüklüğünde bir deprem daha! O anlar canlı yayında | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/76-buyuklugunde-bir-deprem-daha-o-anlar-canli-yayinda-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından bölgede artçıları devam ediyor. AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar "(Kahramanmaraş) Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir." dedi. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Malatya'da canlı yayında depreme yakalandı. İşte o anlar...