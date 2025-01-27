AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar... Çelik, Bolu'daki otel yangını ile ilgili olarak "Hiçbir şekilde hiçbir tarafının herhangi bir şekilde biz bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir İl Kongresi'nin 1 Şubat'ta yapılacağını belirtti.