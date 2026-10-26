Almanya'nın aradığı Valmir Berisha İzmir'de yakalandı
Giriş Tarihi:
ABONE OL
Almanya'dan İzmir’e uzanan teknik ve fiziki takip, başarılı bir operasyonla sonuçlandı. Yıllardır “Uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından Almanya adli makamlarınca uluslararası düzeyde aranan suç örgütü lideri Valmir Berısha, MİT, Emniyet ve Interpol birimlerinin ortak operasyonu ile İzmir’de kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Sefr Ayçe ve kameraman Halil Karahan, operasyonun ayrıntılarını canlı yayında aktardı.