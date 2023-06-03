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    Başkan Erdoğan Anıtkabir'de | Video

    Giriş Tarihi: 03.06.2023, 16:33

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz. 12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."

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