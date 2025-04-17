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Başkan Erdoğan: GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle Türk ekonomisi şaha kalkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Tüneli’nde Kazı Başlangıç Törenine canlı bağlantı ile katıldı. Açıklamasında, "GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor." dedi.

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