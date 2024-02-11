  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Güvensizlik ve huzursuzluk ortamına müsaade etmedik, etmeyeceğiz

    Başkan Erdoğan: Güvensizlik ve huzursuzluk ortamına müsaade etmedik, etmeyeceğiz

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Erdoğan "Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz. Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "(Küçükçekmece'deki saldırı) İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de inşallah yakalayacağız." dedi.

    Başkan Erdoğan Zonguldak’ta duyurdu: Gabar petrolü 35 bin varili geçti
    Başkan Erdoğan Zonguldak'ta duyurdu: Gabar petrolü 35 bin varili geçti
    İzmir’de yılan hikayesine dönen opera binası
    İzmir'de yılan hikayesine dönen opera binası
    Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız
    Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız
    CHP’nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!
    CHP'nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!
    Başkan Erdoğan’dan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’na video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na video mesaj
    İşte AK Parti’nin Adıyaman adayları!
    İşte AK Parti'nin Adıyaman adayları!
    Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli mesajlar
    CHP milli iradeye ihanet etti
    "CHP milli iradeye ihanet etti"
    Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da vatandaşlara hitap etti
    Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti
    İzmir’de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişiye gözaltı kararı
    İzmir'de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişiye gözaltı kararı
    Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar durmayacağız
    Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar durmayacağız
    ’Asrın Felaketi’nin birinci yılında Kahramanmaraş’ta
    'Asrın Felaketi'nin birinci yılında Kahramanmaraş'ta
    Ege’deki görüntüleri MSB paylaştı: İHA ile tespit edildi, harekete geçildi
    Ege'deki görüntüleri MSB paylaştı: İHA ile tespit edildi, harekete geçildi
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Fethiye’de görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında
    Fethiye'de görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında
    Başkan Erdoğan Zonguldak’ta duyurdu: Gabar petrolü 35 bin varili geçti
    Başkan Erdoğan Zonguldak'ta duyurdu: Gabar petrolü 35 bin varili geçti
    İzmir’de yılan hikayesine dönen opera binası
    İzmir'de yılan hikayesine dönen opera binası
    Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız
    Başkan Erdoğan: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız
    İzmir’de kahreden son! Sollama yaparken takla atan üniversiteli genç hayatını kaybetti | Video
    İzmir'de kahreden son! Sollama yaparken takla atan üniversiteli genç hayatını kaybetti | Video
    CHP’nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!
    CHP'nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!