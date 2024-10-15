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Bornova'da gergin anlar! Bipolar hastası satırla polisleri tehdit etti: Bir polis yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bornova'da bipolar bozukluk hastası C.K., polis ekiplerini satırla tehdit etti. Müdahale sırasında polis memuru Volkan Baçtaş, kolundan yaralandı. C.K., etkisiz hale getirilip tedaviye götürüldü.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, bipolar bozukluğu bulunan C.K. (34), kendisini tedavi için hastaneye götürmeye gelen polis ekiplerini satırla tehdit etti. C.K.'nin elindeki satırı alıp etkisiz hale getiren polis memuru Volkan Baçtaş, çıkan arbedede darp sonucu kolundan yaralandı.

Olay, 9 Ekim'de saat 12.30 sıralarında, Bornova ilçesinde meydana geldi. Mahkeme kararıyla vesayet altına alınan bipolar bozukluk hastası C.K., zorunlu tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmek istendi. C.K., kendisini hastaneye götürmeye gelen polis ekiplerini elindeki satırla tehdit etti.

Bu sırada polis memuru Volkan Baçtaş, C.K.'nin anlık dalgınlığından yararlanıp üzerine hamle yaparak elindeki satırı almak istedi. Polis memuru Baçtaş, bu sırada koluna aldığı darbeyle yaralandı. C.K., güçlükle etkisiz hale getirilip, elindeki satır alındı, daha sonra da tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Darp sonucu yaralanan polis memuru Volkan Baçtaş'a da aynı hastanede ayakta müdahale edildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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