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    Yeniasır TV Gündem CHP'nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!

    CHP'nin İzmir adaylarına tepkiler dinmiyor!

    CHP'nin İzmir ve ilçelerinde yerel seçim için gösterdiği adaylara tepkiler dinmiyor. Çiğli'de mevcut başkan Utku Gümrükçü'nün yeniden aday gösterilmeyip yerine Uygar Yıldırım'ın aday gösterilmesi sonucu yüzlerce kişi toplanıp tepki yürüyüşü gerçekleştirmişti. Ardından CHP yönetimi hiçbir gerekçe göstermeden Yıldırım'ın adaylığını iptal etti ve yerine Onur Yıldız'ı aday gösterdi. CHP Karşıyaka ilçesinde de belediye başkan adaylığı için 2018’de İyi Parti’den 5. Sıra milletvekili adayı olan Behice Yıldız İşçimenler'in ismini açıkladı. Bir grup partili, İşçimenler'in aday gösterilmesine tepki gösterip protesto etti. 'İthal aday istemiyoruz', 'Ankara uyuma sabrımızı taşırma' sloganları attı.

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