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İzmir'de CHP'liler, "ithal aday" protestosu yaptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine tepki gösterdi. CHP'li aday adayları, ilçeyle ilgili projesi olmayan adayın atanmasını protesto ettiklerini belirterek CHP'de emeği olmayanların belediye başkan adayı olmaması gerektiğini belirtti.

AA
İzmir’de CHP’liler, ithal aday protestosu yaptı

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, "İthal aday istemiyoruz", "Tabanın sesine kulak ver" yazılı dövizlerle slogan attı.

Grup adına açıklama yapan belediye başkan aday adaylarından Serdar Yavaşoğlu, Karşıyaka'nın sokaklarını bilmeyen, ilçeyle ilgili projesi olmayan adayın atanmasını protesto ettiklerini söyledi.

Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Genel merkez, bizlere 'ön seçim yapacağız' dedi, yapılmadı. 'Eğilim yoklaması yapacağız' dediler, yapılmadı. 'Anket yapıp halka soracağız' dediler, o da yapılmadı. 28 aday adayı mülakata girdi ama atanan arkadaş ne mülakata girdi, ne bir gün ilçeye geldi."

Yavaşoğlu, adayın yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi.

Belediye başkan aday adaylarından Buket Mertoğlu Gürpınar ise CHP'de emeği olmayanların belediye başkan adayı olmaması gerektiğini belirtti.

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