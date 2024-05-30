EFES-2024'e yerli ve milli damga !İzmir'de hedefleri tam isabetle vurdular

EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.



İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.



Tatbikat 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleşti.





GECE SAFHASI NEFES KESTİ

Bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.



Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı.





Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.



Gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü çıkarma yapılacak sahile yönelik keşif harekatı düzenledi.



Harekatın ardından karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasının ardından zırhlı araçların ve personelin kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı başarıyla tamamlandı.





Bu sırada, indirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.



Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin eşlik ettiği "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopterleri, özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi.



Hava hücum harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından muharebe arama kurtarma görevi de icra edildi.





Seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, hava savunma silahlarının atışlarıyla tamamlandı. Atış kapsamında, yerli ve milli üretim KORKUT hava savunma sistemi, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.



Tatbikat sırasında, yarınki bölümde yer alacak olan TCG Anadolu gemisi de yerini aldı.



EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci kısmı, yarın gündüz faaliyetleriyle tamamlanacak.





ÖNCEKİ TATBİKATLARDAN FARKI

EFES-2024 Tatbikatı, çeşitli operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarıyla daha önceki tatbikatlardan farklılık gösterdi.





Tatbikat kapsamında, yeni nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR taarruz sistemleri, C-70 termal silah nişangahı E- 60 termal silah dürbünü, A-960 gündüz görüş dürbünü, A-600 gece görüş dürbünleri, silah tespit radarı, SERHAT ve ACAR radar sistemleri, İHTAR sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler, helikopterden havadan tahliye platformu, MİKON mikro kamikaze dron, BOYGA havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA, MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, URGAN IP kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR silah üstü optik dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı.