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    Yeniasır TV Gündem İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da resmi törenle karşılandı

    İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da resmi törenle karşılandı

    Giriş Tarihi: 24.01.2024, 15:14

    Başkan Erdoğan'ın Ankara'da önemli konukları var. İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün Başkent'e geldi. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda 10 anlaşma imzalanacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

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    Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı.

    Karşılama töreninin ardından yapılacak görüşmede, ikili münasebetlerin yanısıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

    Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

    Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.

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