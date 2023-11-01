İzmir'de akılalmaz olay! 'Alacağım var' diyerek markete girip...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 29 Ekim saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda M.A. daha önce hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla 3 kez şikayetçi olan E.Ç.'nin marketine gelip, kendisine borcu olduğunu söyleyip, buradaki oyun makinesini sökerek götürmeye çalıştı. Bu sırada iş yeri çalışanları şüpheliye engel olmaya çalıştı. Ancak M.A., iş yeri sahibi E.Ç.'nin haberi olduğunu söyleyip, makineyi sökmeye devam etti. İkna olmayan market çalışanları durumu E.Ç.'ye bildirip, M.A.'nın makineyi götürmesine engel oldu. Çevredeki diğer esnafın da araya girmesiyle dışarı çıkarılan M.A., olay yerinden ayrıldı, E.Ç.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'İŞ YERİME GİDEMİYORUM'

Poliste ifade veren E.Ç., M.A., tarafından daha önceden de tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. E. Ç.'nin ifadesinde M.O. ve C.O. isimli kişilerin kendisinden daha önce para istediğini, şikayetçi olunca da M.A.'nın bu kişiler adına kendisinden para istemeye gelmeye başladığını söyledi. M.A.'dan şikayetçi olduğunu belirten E.Ç. şüphelilerce tehdit edildiği için bir süredir iş yerine gidemediğini de söyledi.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin çalışanlara iş yeri sahibinin haberi olduğunu söylemesi, oyun makinesini götürmeye çalışırken, "Bir şey olduğu yok sorumluluk bende' ve 'bütün kameralar çeksin' dediği de görüntülerde yer aldı.