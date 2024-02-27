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İzmir'de kumar baskınında ele geçirilenler polisi bile şaşırttı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler harekete geçti. Polisin baskın yaptığı adreste yapılan aramalarda; tabanca, kılıç, yeşil reçeteye tabi haplar ve 2 farklı şahıs adına düzenlenmiş borç senedi ele geçirildi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesi Selvili Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adrese yapılan operasyon kapsamında adreste arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait toplam 24 adet farklı ölçülerde fişek, 80 santim uzunluğuna sahip kılıç, 10 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 2 farklı şahıs adına düzenlenmiş 920 bin TL bedelli borç senedi, 580 adet para yerine geçen çip, 40 kutu oyun kağıdı, 8 adet özel yapım barbut zarı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye toplam 96 bin 375 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem gerçekleşti.

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