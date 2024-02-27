İzmir'de kumar baskınında ele geçirilenler polisi bile şaşırttı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/izmirde-kumar-baskininda-ele-gecirilenler-polisi-bile-sasirtti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler harekete geçti. Polisin baskın yaptığı adreste yapılan aramalarda; tabanca, kılıç, yeşil reçeteye tabi haplar ve 2 farklı şahıs adına düzenlenmiş borç senedi ele geçirildi.