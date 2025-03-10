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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'deki çatışmalara yönelik 'Eski rejim artıkları teröre sebep oluyor. Mezhep kavgası isteyenler var' dedi. CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, 'Muhalefet fitne ateşine odun taşımaktan vazgeçmeli. Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez.' ifadelerini kullandı. AB'ye net mesaj gönderen Başkan Erdoğan, 'Tam üyelik hedefiyle hareket ediyoruz. Avrupalı dostlarımız yeniden şekillenen dünyada Türkiye'nin rolünü iyi kavramalı' dedi.

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