yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Tekne ile kaçarken yakalandılar! İzmir açıklarında film gibi operasyon | VİDEO

Tekne ile kaçarken yakalandılar! İzmir açıklarında film gibi operasyon | VİDEO

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezi'nde “ASTERI” isimli tekneye yapılan “Kıskaç-21” operasyonunda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ mensubu olduğu tespit edildi

Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar
Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar
Başkan Erdoğan: FETÖ’cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti
Başkan Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti 13.07.2024 19:27:22
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu 13.07.2024 19:27:22
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: FETÖ’yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz
Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi amansız sürdüreceğiz
Muğla’da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Alevler evinin bahçesine kadar geldi
Alevler evinin bahçesine kadar geldi
Başkan Erdoğan: Seçmenin mesajıyla muhasebemizi yaptık
Başkan Erdoğan: Seçmenin mesajıyla muhasebemizi yaptık
İşte İzmir’deki korkunç patlama anının görüntüleri
İşte İzmir'deki korkunç patlama anının görüntüleri
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonuna ilişkin detayları açıkladı.

MİT, SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA DEVREYE GİRDİ

İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı koordinasyonundan gerçekleşen operasyonda uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Yakalananların 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu;

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

EN YENİ VİDEOLAR
Özge Ceren Deniz’in son videosu yürek yaktı! İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti | VİDEO
Özge Ceren Deniz’in son videosu yürek yaktı! İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti | VİDEO
Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar
Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar
İzmir’deki facia ’geliyorum’ demiş! 9 Ocak’taki görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'deki facia 'geliyorum' demiş! 9 Ocak'taki görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: FETÖ’cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti
Başkan Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı