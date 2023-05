TOKİ konutları bitirdi: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi su vermedi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi TOKİ'nin inşa ettiği 468 konut için su vermedi. Olayı detaylarıyla A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, konu ile ilgili olarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istediği her şeyi yaptılar. Altyapısını siz yapacaksınız dediler yaptılar. Su arıtmasını yapacaksınız dediler yaptılar. Su pompalarını çakacaksınız dediler yapmalarına rağmen hep mazeretlerle suyu bağlamadılar ki önümüzde bir hat şebekesi geçiyor orayı dahi ona bağlamayıp yaklaşık 200 metre ötede bağlamadılar burayı susuz bıraktılar. Ama TOKİ yine kendi suyunu şu anda kendi çapında vatandaşlarımıza vermekte. 200'e yakın ailemizle buraya göçmüş durumdadır. Bir elektrik kesintisinde su da gidiyor. Sıkıntılar doğuyor. Bununla ilgili bir an önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunu çözmesini istiyorlar. Zaten 3 sefer mahkemeye verip 2017'de başlayan projeyi engellemeleri bu kadar geciktirmeleri 6 yılda tamamlattırdılar vatandaşları mağdur ediyorlar burada. Ödemiş'te biz hiçbir hizmet alamıyoruz. Başkanımız açılış düğün merasimler sadece bunlara gitmekte. Ödemiş'te 4,5 yılımız heba olmuş durumda. Ödemiş Belediyesi'nin yaptığı hiçbir şeyleri görmedik. Sadece köy taşınmazlarımızın satılmasından ve borcun artırılmasından başka hizmet görmedik. Her şeyi TOKİ yaptı. Biz Ödemiş halkı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.