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    Yeniasır TV Gündem Yunanistan'a böyle karşılık verildi! F-16'ların görüntüsü paylaşıldı

    Yunanistan'a böyle karşılık verildi! F-16'ların görüntüsü paylaşıldı

    Giriş Tarihi: 20.12.2022, 10:11

    Son dakika.. MSB, Yunanistan’a ait uçakların yine NATO uçuşunu hedef aldığını ancak gerekli karşılığın verildiğini ve NATO görevinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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    Türkiye'nin NATO görevini engellemeye çalışan Yunanistan, f-16 uçaklarına radar kilidi atmıştı. Savaş uçaklarımızın karşılık verdiği ve görevi başarı ile tamamladığı anlar paylaşıldı.

    MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı!

    Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO'nun E3-A AWACS uçağı, Ege'nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO'nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı.

    Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı."

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