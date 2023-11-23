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    AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'soruşturma' tepkisi: Siyasi ayak oyunlarını bırak

    Giriş Tarihi: 23.11.2023, 15:37

    İzmir son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamalarındaki konuşması nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç Soyer'in bundan siyasi mağduriyet çıkarmaya çalıştığını söyledi. Dağ açıklamasında, "Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Tunç Soyer'e tavsiyemiz; İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır dedi.

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    İzmir son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamalarındaki konuşması nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç Soyer'in bundan siyasi mağduriyet çıkarmaya çalıştığını söyledi.

    AK Parti'nin tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 9 Eylül törenlerinde ecdada hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma başlatıldığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Dağ, açıklamasında, "İşin özeti şudur; Osmanoğlu Ailesi'nden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer hakkında araştırma yapılmasını talep etmiştir. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ulaşınca Tunç Soyer veya ekibi tarafından, zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir" dedi.



    'SİYASİ AYAK OYUNLARINI BIRAK'
    Dağ, açıklamasının devamında şu sözleri söyledi:
    "Yine aynı şekilde, bazı basın yayın organlarında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına ilişkin haberler yer almaktadır. Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikayeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir. Durum bu kadar açık ve netken başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da 'siyasi mağduriyet' çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir. Ortada bir soruşturma ya da iddianame bile yokken bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Tunç Soyer'e tavsiyemiz; İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır."

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