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    Yeniasır TV Politika CHP ilçe kongresi karıştı! Milletvekili ile eski il başkanı arasında ‘yalancı ve haddini bil’ tartışması

    CHP ilçe kongresi karıştı! Milletvekili ile eski il başkanı arasında ‘yalancı ve haddini bil’ tartışması

    Giriş Tarihi: 28.08.2023, 13:33

    CHP Afyonkarahisar Emirdağ İlçesinde kongresinde Milletvekili Burcu Köksal ile eski il başkanı arasında tartışma çıktı. ‘Yalancı ve haddini bil’ tartışması seçim hemiztei sonrası CHP'deki durumu bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'nin 100 yıllık bir parti olduğunu ve tarihi bir seçimi kaybettiğine dikkat çeken eski İl Başkanı Görgöz, parti yönetiminin eleştirel hiçbir yoruma tahammül etmemesine isyan etti. CHP'li vekilin, konuşmasını sesini yükselterek sabote etmesine de çok sert tepki gösteren Görgöz "Hadi oradan" diyerek Köksal'a yanıt verdi. S.

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Emirdağ İlçesinde kongresinde Milletvekili Burcu Köksal ile eski il başkanı arasında 'yalancı ve haddini bil' tartışması yaşandı. Yaşanan gerginliği araya giren partililer kavgaya dönüşmeden sonlandırdı.

    Geçtiğimiz hafta sonu CHP Emirdağ İlçe Başkanlığından kongre gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığını CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal yaptı. Kongrede söz alan CHP Afyonkarahisar İl Başkanı ve Genel Merkez Delegesi Yalçın Görgöz, Köksal'ın bir önceki ilçe kongresinde kadın ve gençleri atayacağı yönünde sarf ettiği sözlere tepki gösterince, Köksal ise Görgöz'ün bu açıklamasına 'atayacağım demedim, destekleyeceğim ve pozitif ayrımcılık yapacağım dedim. Lütfen yanlış bir cümle söylemeyin. Yalan yanlış bilgiler vermeyin' diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine öfkelenen Görgöz ise 'bağırarak bu şekilde bastıramazsınız. Yanlış yapıyorsunuz, yapmayın bunu. Bunu herkes konuşacak. CHP yüzyılın seçimini kaybetti. Özeleştiri yapmaya müsaade etmediniz, buna fırsat vermediniz, kongrelerde de sus diyeceksiniz öyle mi? Hadi oradan' diyerek kürsüye vurarak Köksal'a tepki gösterdi.

    Bunun üzerine bir süre sessiz kalan Köksal ise Görgöz'e dönerek yüksek bir ses tonuyla 'haddiniz bilin' diyerek bağırdı. Gerginliğin artarak devam ettiğiniz gören bazı partililer Görgöz'e müdahaleye etmeye çalışırken, bazı partililer ise salonu terk etti. Olay partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı.

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