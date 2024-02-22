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100 metre yükseklikte nefes kesen operasyon! Keçi için seferber oldular

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde yaşanan olayda, dağda metrelerce yükseklikte mahsur kalan bir keçi, AKUT tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik nefes kesici bir operasyonla başarıyla kurtarıldı. Kurtarılan keçi, AKUT ekipleriyle birlikte objektiflere poz verdi.

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Denizli'de dağda metrelerce yükseklikte mahsur kalan keçi, AKUT tarafından 5 saat süren nefes kesici operasyonla başarıyla kurtarıldı.

Olay, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde meydana geldi. Diribol mevkisinde keçilerini otlatmaya çıkaran Akay Gökalp isimli çobanın keçilerinden biri sürüye ulaşamaması üzerine 100 metre yükseklikte ki dağda mahsur kaldı. Çoban Gökalp, Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır'dan yardım istedi. Yaramaz keçiyi kurtarmak için 10 kişilik AKUT ekibi hazırlıklarının ardından halatlarla kayalıkların arasına indi. Mahsur kalan keçi 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Nefes kesen operasyonla yakalanan yaramaz keçi AKUT ekipleriyle birlikte objektiflere poz verdi.



"BİR CANLININ HAYATINI KURTARMAK ADINA KENDİ CANLARINI ORTAYA KOYDULAR"
Bölgenin sarp yapısı nedeniyle bölgede hayvancılık yapan vatandaşların zaman zaman bu durumları yaşadıklarını dile getiren Muhtar Çakır, "Bu bölge geçmişte heyelan yaşanmış eski Diribol mevkisidir. Bugün de hayvancılık yapan vatandaşımız bana haber verince ben hemen AKUT ekiplerimize ulaştım. 10 Kişilik ekip gayet güç şartlarda yukarıdan sarkıtılan halatla keçinin olduğu alana indi. Gerçekten de nefes kesen bir operasyon oldu. Ara ara çok korktuk, kayalıkların olduğu yer 100 metre yüksekliği var. AKUT ekiplerimize minnettarız. Bir canlının hayatını kurtarmak adına kendi canlarını ortaya koydular. Allah razı olsun" dedi.

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