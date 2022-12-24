6 yaşındaki çocuktan insanlık dersi! O hareketiyle herkese örnek oldu! -video

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evin balkon penceresinin camına çarpan Atmaca yaralandı. 6 yaşındaki Azra Çakır, atmacaya sahip çıktı.

Çan ilçesinde Azra Çakır, evin balkonunda atmaca gördü. Durumu dedesi Mustafa Sezen'e anlattı. Mustafa Sezen (54) durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı atmacayı teslim aldı.

Öğle saatlerinde evin balkon camına bir kuş çarptığını ve torunun haber verdiğini söyleyen Mustafa Sezen, "Torunum Azra evde otururken balkon camına kuş çarptığı haber verdi. Balkon'a baktığımda yaralı atmacayı yakaladım. Koruma altına aldıktan sonra Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar geldiler. Atmacayı teslim ettim" dedi.