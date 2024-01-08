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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beton pompasının üzerine çıkarak... | Video

    Afyon'da akıllara durgunluk veren görüntü! Beton pompasının üzerine çıkarak... | Video

    Giriş Tarihi: 08.01.2024, 12:31

    Afyonkarahisar'dan gelen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Bir inşatta beton pompasının üzerine uzanan ve yaklaşık 20 metre yükseğe çıkan işçi görenleri hayrete düşürdü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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    Afyonkarahisar'da beton pompasının üstüne çıkan bir şahıs akıllara zarar bir şey yaparak üzerine yattığı pompa ile yerden yaklaşık 20 metre yükseğe çıkıp adeta ölüme meydana okudu.

    Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Bölgede devam eden bir inşaata harç götüren firma mikser ve pompa ile 6 katlı binaya beton atmaya başladı. Bu sırada ismi öğrenilmeyen bir işçi ise üstüne çıktığı pompanın demirine uzanıp yerden yaklaşık 20 metre yükseğe çıktı. İşçi pompa ile birlikte betonu döktü. Bu sırada işçinin anormal derecede soğuk kanlı olması ise akıllara durgunluk verdi. Beton dökümü esnasında çevredekilerin hayret dolu bakışlarına aldırmayan işçi yaptığı hareketle adeta ölüme davetiye çıkardı.

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