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Afyon’da gıda sahtekarlığı operasyonu! 75 TL’ye mal etti, 250 TL’ye sattı

Afyonkarahisar’da gıda sahtekarlığı yaparak 75 TL’ye mal ettiği sucukları sosyal medyada 250 TL’ye satan dolandırıcı yakalandı. Başka bir dolandırıcı, pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytinyağı üretti. Operasyonda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

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Afyonkarahisar'da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda mide bulandırıcı görüntüler ortaya çıkarken, bir şahsın 75 TL'ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL'ye sattığı bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytinyağı elde ettiği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'den, sosyal medya hesapları üzerinden sattığı belirlendi. Operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu tespit edildi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDELERDE ELE GEÇİRİLDİ
Ardından şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların olduğu bildirildi.

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