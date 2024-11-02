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Afyon'da kaza 'geliyorum' dedi! Aracından indirdiği yolcuları ezdi | video

Afyonkarahisar'da kent merkezinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförü aracından indirdiği yolcuları geri manevra yaparak ezdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförünün aracından inen iki yabancı uyruklu yolcuyu ezdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü, indirdiği yolcuları aracın altına aldı. Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı. Aracın altına giren 2 şahıs diğer yolcuların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alınan donmuş şoförünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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