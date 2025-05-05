Afyonkarahisar şehidini uğurladı! Kadın komutan ile şehit kızından duygulandıran diyalog: Toplu iğne babama batıyor

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