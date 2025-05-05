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Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar şehidini uğurladı! Kadın komutan ile şehit kızından duygulandıran diyalog: Toplu iğne babama batıyor

Afyonkarahisar şehidini uğurladı! Kadın komutan ile şehit kızından duygulandıran diyalog: Toplu iğne babama batıyor

Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralanan ve hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine babasının fotoğrafı ve yazan kağıt toplu iğne ile taktı. Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

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