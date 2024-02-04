AK Parti'nin Muğla'daki belediye başkan adayları projelerini anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/ak-partinin-mugladaki-belediye-baskan-adaylari-projelerini-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve ilçe belediye başkan adayları projeleri hakkında gazetecilere bilgi verdi. 25 yıldır Muğla'da yaşadığını ve ithal aday olmadığını anlatan Ayaydın, "Bakanlıklarda görüşmeler yaptım. Marmaris ve Fethiye'ye körfezdeki temizlik çalışması için gemi gelecek. Seçildiğim takdirde Fethiye ve Marmaris'i o balçıktan kurtarmaya kararlıyım. Kentin en büyük sorunu olan su için de gerekli adımları atarak kenti bu sorundan en kısa sürede kurtarmak için çaba göstereceğim." dedi.