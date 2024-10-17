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Akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada | VİDEO

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren bir otomobil, park halindeyken alev aldı. Görevlilerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren otomobil, park halindeyken alev aldı. Yangın görevlilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesiyle kontrol altına alınırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ekim günü akşam saatlerinde, Gediz ilçesine bağlı Dayınlar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren 26 ABF 385 plakalı otomobilin sürücüsü, pompaların yanına park ettiği aracından çıktı. Kısa bir süre sonra ise otomobil alev aldı. Çevredeki araç sürücüleri panikle istasyondan ayrılırken, görevliler ise alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Alevler görevliler tarafından kontrol altına alınırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; park halinde olan otomobilin alev aldığı, görevlilerin ise yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiği, diğer araç sürücülerinin de panik halinde akaryakıt istasyonundan ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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