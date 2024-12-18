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Alacağını tahsil edemeyince dehşet saçtı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs alacağını tahsil edemedi. Borçlusunun kapısına dayanan şahıs sokakta dehşet yaşattı. Şüphelinin kaçış anı sokaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, alacağını tahsil edemediği borçlusunun otomobilini kurşunladı. Şüphelinin kaçış anı sokaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Olay, 16 Aralık gecesi Buca ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilinin kurşunlandığını fark eden A.K. adlı vatandaş polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin A.Y. (24) olduğunu tespit etti.
Adresi belirlenen A.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, A.K.'den alacağını tahsil edemediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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