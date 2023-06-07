  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Alkollü sürücü taklalar atarak durabildi | Video

    Alkollü sürücü taklalar atarak durabildi | Video

    Giriş Tarihi: 07.06.2023, 11:05

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil orta refüje çarparak takla attı. Sürücünün 2,32 promil alkollü çıktığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

    Park halindeki TIR’a arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı
    Park halindeki TIR'a arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı
    Afyon’da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu | Video
    Afyon'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu | Video
    Çeşme’ye yakışmayan tablo! Yollar toz toprak içinde
    Çeşme'ye yakışmayan tablo! Yollar toz toprak içinde 6.6.2023 11:25:53
    İzmir’de sokak ortasında silahlı pusu
    İzmir'de sokak ortasında silahlı pusu
    23 yaşındaki genç, yol verme kavgasında öldürülmüş
    23 yaşındaki genç, yol verme kavgasında öldürülmüş
    Ayvalık’ta korkutan yangın! Helikopter ve uçaklar müdahale etmiş
    Ayvalık’ta korkutan yangın! Helikopter ve uçaklar müdahale etmiş
    Mehmet Barlas’a veda!
    Mehmet Barlas'a veda!
    Denizli’de faciadan dönüldü! Vatandaşlar önünü kesip treni durdurdu | Video
    Denizli'de faciadan dönüldü! Vatandaşlar önünü kesip treni durdurdu | Video
    AK Partili Saygılı’dan CHP’ yönetimindeki Büyükşehir’e yağış tepkisi: İzmir’in altyapısı çürümeye terk edildi
    AK Partili Saygılı’dan CHP' yönetimindeki Büyükşehir’e yağış tepkisi: İzmir'in altyapısı çürümeye terk edildi
    İzmir’de su baskınlarından bıkan esnaf CHP’li belediyeye böyle tepki gösterdi | VİDEO
    İzmir'de su baskınlarından bıkan esnaf CHP'li belediyeye böyle tepki gösterdi | VİDEO
    Sağanakta yine aynı çile! İzmir’den bildik görüntüler
    Sağanakta yine aynı çile! İzmir'den bildik görüntüler
    İzmir’de şaka gibi olay: Yolda yürürken boynuna kablo düştü
    İzmir'de şaka gibi olay: Yolda yürürken boynuna kablo düştü
    Muğla’da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada | Video
    Muğla'da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada | Video
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. (38) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride savruldu. Ters dönen otomobilde sürücü ile birlikte bulunan A.M. (44) ve S.A. (36) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    SÜRÜCÜ 2,32 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
    Hastanede yapılan testte, otomobil sürücüsü D.E.'nin 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. D.E.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kaza anı ise çevredeki 5 yıldızlı bir turistik işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin takla atıp ters dönerek durmasının ardından çevredekilerin yaralılara yardım etmek için kaza yerine doğru koştuğu görüldü.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de 4 bin 602 deprem konutu tamamlandı | Video
    İzmir'de 4 bin 602 deprem konutu tamamlandı | Video
    Park halindeki TIR’a arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı
    Park halindeki TIR'a arkadan çarptı, o anlar kameraya anbean yansıdı
    Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 129. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret
    Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret
    Afyon’da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu | Video
    Afyon'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu | Video
    Çeşme’ye yakışmayan tablo! Yollar toz toprak içinde
    Çeşme'ye yakışmayan tablo! Yollar toz toprak içinde