Aydın'da restoranda hırsızlık olayı! Görevlinin 3 dakikalık uykusu 3 bin liraya mal oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Camikebir Mahallesi'nde bir restoranda hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda gece bekçiliği yapan bir kişi dükkanda sandalye üzerinde uykuya daldı. Bir süre sonra dükkana giren küçük yaşta bir çocuk ve gözcüsü, gece görevlisinin uykuya daldığını gördükten sonra küçük bir keşif yaptı.

Daha sonra kasa tarafına geçen çocuk önce bir miktar parayı aldı. Daha sonra bununla yetinmeyen hırsız bir kucak dolusu alkollü içkiyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde küçük çocuğun dükkana girip önce para çaldığı ve daha sonra bir daha gelip içkileri kucaklayıp hızlı bir şekilde uzaklaştığı net bir şekilde gözüküyor. Polis şimdi her yerde küçük hırsızı ve gözcüsünü arıyor.