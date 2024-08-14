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Aydın'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 1'i ağır 8 yaralının olduğu kaza kamerada

Aydın'da dün meydana gelen kaza yolcu otobüsünün iş makinesine arkadan çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 8 kişinin yaralanırken olay anı otobüsün kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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Aydın'daki kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke ilçesi Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, önündeki U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan U.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anının yolcu otobüsünün kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde yolcu otobüsünün sollarken iş makinesine çarpması yer alıyor.

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