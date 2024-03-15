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Balıkesir'de yol verme tartışması! Otobüsün önünü kestiler, şoförü darp ettiler, av tüfeğiyle ateş açtılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Otobüsün önünü kesen ticari araçtaki 3 kişi önce şoförü darp etti ardından araçtan çıkardığı av tüfeğiyle ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi denetimli özel toplu taşıma aracının sürücüsü A.G. ile 34 FMZ 277 plakalı ticari aracın sürücüsü K.G (23) arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.G., aracıyla A.G. yönetimdeki toplu taşıma aracının önünü kesti. K.G. araçtan inerek A.G.'yi darp etti.

Daha sonra K.G. kendi aracından aldığı av tüfeği ile toplu taşıma aracına ateş açtı. Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri kısa sürede aracın plakasını tespit ederek K.G. ve aynı araçta bulunan V.A ve O.F.'yi gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. Korku dolu anlar ise toplu taşıma aracının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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