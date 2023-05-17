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    Yeniasır TV Yaşam Bandırmaspor yöneticisi silahlı saldırıya azmettirmek iddiasıyla tutuklandı

    Bandırmaspor yöneticisi silahlı saldırıya azmettirmek iddiasıyla tutuklandı

    Giriş Tarihi: 17.05.2023, 18:42

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde oto kiralama ofisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili devam eden soruşturmada aralarında Bandırmaspor yöneticisi B.Ö.'nünde bulunduğu 6 kişi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

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    Olay, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 15.00 sularında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bandırma 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi üzerinde araç kiralama işi yapan Gürcan Güler (39) arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bandırmaspor yöneticisi B.Ö. ile mahkemelik oldu. Mahkemenin karar günü Güler, iş yerinde otururken, isminin N.A. olduğu öğrenilen bir kişi motosikleti ile iş yerine geldi. Motosikletinden indikten sonra kaskı ile iş yerine giren N.A. montunun cebinden çıkardığı tabanca ile Güler'e 3 el ateş edip aynı motosiklet ile kaçtı. Mermilerden ikisi sandalyenin koluna ve biri de masanın üzerindeki deftere saplanırken Güler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.
    Saldırının ardından ofisteki ve bölgedeki kamera kayıtları incelenirken saldırıyı düzenleyenlerin daha önceden bölgede keşif yaptığı ve Güler'i takip ettikleri ortaya çıktı. Saldırgan N.A. kayıplara karışırken B.Ö.'nün amcaoğlu E.Ö. ve C.K. tutuklandı. Kayıplara karışan saldırgan N.A.'nın avukatıyla birlikte teslim olmasının ardından B.Ö. ve iki kardeşi savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen B.Ö. ve kardeşleri A.Ö ve A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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