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    Yeniasır TV Yaşam Bayraklı Tüneli'ndeki yangın güvenlik kemerasında! İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

    Bayraklı Tüneli'ndeki yangın güvenlik kemerasında! İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

    Giriş Tarihi: 29.05.2023, 14:21

    İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın alev alma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği tarafından, dumandan etkilenen toplam 31 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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    İzmir'deki korkutan yangın saat 10.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş da polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından araçlarla dışarı çıkartıldı. Tünel çıkışında bekleyen ambulans görevlileri vatandaşlara müdahale ederken, vatandaşları kurtarmak için tünele giren kamu görevlisi 5 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralılar ambulansla sevk edildikleri çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



    YANGIN ANI KAMERADA
    Öte yandan meydana gelen yangın anı, tüneldeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde dumanların geldiği tırın yol kenarına yanaştığı ve sürücüsünün araçtan indiği anlar yer aldı.



    VALİLİKTEN AÇIKLAMA
    Olayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi: "İzmir Bayraklı tünellerinde, 29 Mayıs Pazartesi günü 10.30 sıralarında, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde bulunan kompresör yüklü bir tır arızalanarak tünel içinde yanmıştır. Yangın sonucunda dumandan etkilenen vatandaşlar ile yangına müdahale eden 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinden oluşan toplam 31 kişi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, yaralıların hayatî tehlikesi bulunmamaktadır. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu yangınla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."

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