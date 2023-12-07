  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir'deki ilginç olay kamerada

    Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir'deki ilginç olay kamerada

    Giriş Tarihi: 07.12.2023, 10:13

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde berberde tıraş olmak için sıra bekleyen S.D. (35), dükkana gelen M.Ö. (25) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli M.Ö. kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    Ege’de hortum paniği! O anlar kamerada
    Ege'de hortum paniği! O anlar kamerada
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir’de film senaryosu gibi kaçırılma olayı
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir'de film senaryosu gibi kaçırılma olayı
    Torununu korumak isterken öldürüldü! İzmir’deki korkunç olayda istenen ceza belli oldu
    Torununu korumak isterken öldürüldü! İzmir'deki korkunç olayda istenen ceza belli oldu
    İzmir açıklarında hortum
    İzmir açıklarında hortum
    Pompalı tüfekle dehşet saçtı! İzmir’deki o anlar kamerada
    Pompalı tüfekle dehşet saçtı! İzmir'deki o anlar kamerada
    Muğla’da akılalmaz görüntü! Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı
    Muğla'da akılalmaz görüntü! Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı 29.11.2023 10:21:39
    Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    Bodrum'da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    İzmir’de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan uyarı
    İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir’deki panik anları kamerada
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir'deki panik anları kamerada
    İzmir’de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    İzmir'de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir'in Bayraklı ilçesinde tıraş olmak için berberde sıra bekleyen S.D. (35), dükkana gelen husumetlisi M.Ö. (25) tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, saat 19.45 sıralarında Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'taki bir berberde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., tıraş olmak için sıra beklerken husumetlisi M.Ö., tabancayla dükkana girdi. S.D.'ye tabancayla ateş eden M.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli mesajlar | Video
    Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar | Video
    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    Ege’de hortum paniği! O anlar kamerada
    Ege'de hortum paniği! O anlar kamerada
    Başkan Erdoğan’dan Atina’da önemli açıklamalar! Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem
    Başkan Erdoğan'dan Atina'da önemli açıklamalar! Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Atina’da 10 milyar dolarlık ticaret hacmi vurgusu!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Atina'da 10 milyar dolarlık ticaret hacmi vurgusu!
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir’de film senaryosu gibi kaçırılma olayı
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir'de film senaryosu gibi kaçırılma olayı