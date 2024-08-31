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Bodrum'da denizin ortasında panik anları! Mega yat motoryata böyle çarptı | Video

Muğla'nın Bodrum ilçesinde milyon dolar değerindeki bir megayat, bir motoryata çarptı. Kaza sonucu motoryatta büyük hasar oluşurken olayda can kaybı yaşanmadı. O panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bodrum Yalıkavak açıklarında meydana gelen kazada, milyon dolarlık 'ICE' isimli mega yat, önünde seyreden 'AMEY' isimli motoryata çarparak büyük maddi hasara yol açtı. Kaza anı cep telefonlarıyla anbean kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. 2005 yılında Almanya'da inşa edilen 'ICE' isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor. Mega yatın sahibinin kimliği ise bilinmiyor.

Olay sırasında motoryatta bulunan 6 kişilik bir ailenin, özellikle çocukların yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Çarpışma sonrası yat mürettebatının ve motoryatta bulunan ailenin yaşadığı panik anları olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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