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Bodrum'da dönerciden Heimlich manevrası

Muğla'da döner yediği sırada boğazına yemek parçası kaçan bir vatandaşı restoran sahibinin oğlu Heimlich manevrası ile kurtardı. İş yeri kamerası o anları saniye saniye böyle kaydetti.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir dönercide yaşanan olayda, restoranda yemek yerken boğazına yemek parçası kaçan müşteri, restoran sahibinin oğlu Süleyman Bakar'ın müdahalesiyle hayata döndü. Olay sırasında çevredekilerin de yardımıyla yere düşen müşteriye hızla müdahale eden Süleyman Bakar, büyük bir soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uyguladı. Doğru ve zamanında yapılan müdahale sayesinde yaşlı adam hayata tutundu.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın boğazına kaçan yemek parçasının ardından yere eğildiği ve uygulanan Heimlich manevrası yer aldı.

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