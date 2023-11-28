  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü

    Bodrum'da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü

    Giriş Tarihi: 28.11.2023, 16:41

    Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da yağmur sonrası oluşan görüntü vatandaşları şaşkına çevirdi. Yolda bir anda beliren köpük sürücülere zor anlar yaşatırken köpüğün yoldan geçen bir araçtan dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

    İzmir’de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan uyarı
    İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir’deki panik anları kamerada
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir'deki panik anları kamerada
    İzmir’de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    İzmir'de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    İzmir’de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir'de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir’de denizle kara birleşti
    İzmir'de denizle kara birleşti
    Muğla’da Dalaman’daki hortumun görüntüleri ortaya çıktı
    Muğla'da Dalaman'daki hortumun görüntüleri ortaya çıktı
    Muğla’da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
    Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
    Denizli’de bir garip olay! Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
    Denizli'de bir garip olay! Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
    İzmir’de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video
    İzmir'de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video
    Bodrum’da kan donduran cinayet
    Bodrum'da kan donduran cinayet
    Muğla’da vahşet! Köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı
    Muğla'da vahşet! Köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur sonrası yolda yoğun bir köpük tabakası oluştu. Bir araçtan yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin edilen köpük, belediye ekiplerince temizlendi.

    Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesindeki yolda birden köpük oluşmaya başladı. Yağmurla beraber ortaya çıkan köpük, dakikalar içerisinde giderek artmaya başladı. Yolda oluşan yoğun köpük tabakasını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yola dökülen kimyasal bir maddeden kaynaklandığı düşünülen köpüğün olduğu noktadan geçen sürücüler de araçlarını kaydırmamak için dikkatli şekilde ilerledi. Vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Belediye ekipleri caddede temizlik yaptı. Köpüğün yola dökülen deterjandan kaynaklandığının tahmin edildiği nasıl ortaya çıktığı ile ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan uyarı
    İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı
    Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli mesajlar
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası açıklama! Batı hükümetleri ikiyüzlülük içerisinde
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklama! "Batı hükümetleri ikiyüzlülük içerisinde"
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir’deki panik anları kamerada
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir'deki panik anları kamerada