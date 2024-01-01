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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da tehlikeli hareketler! Ölüme davetiye çıkardılar | Video

    Bodrum'da tehlikeli hareketler! Ölüme davetiye çıkardılar | Video

    Giriş Tarihi: 01.01.2024, 14:26

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de çevredekilerin can güvenliğini tehlikeye atan gençler o anları sosyal medyada da paylaştı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Bodrum'un Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde bir grup motosikletli gencin trafikteki diğer sürücüleri ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak ilerlemeleri cep telefonlarıyla görüntülendi.

    Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, sürücünün arkasındaki kişi, metrelerce yüzüstü yatarak yolculuk yaptı. Aynı gencin başka bir görüntüde arkadaşının kullandığı motosiklete ters şekilde binip yolculuk yaptığı görüldü.

    Üçüncü görüntüde ise bir motosiklet sürücüsünün motosikletine uzanarak yaptığı sürüş yer aldı.

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