yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da yürekler ağza geldi! Aşırı yüklenme trafoyu patlattı

Bodrum'da yürekler ağza geldi! Aşırı yüklenme trafoyu patlattı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da Güvercinlik Adabükü'nde çok sayıda lüks sitenin bulunduğu bölgede trafo patladı. Patlayan trafodan çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuştururken alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Çanakkale’deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
Çanakkale’de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
Çanakkale'de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
İzmir’de cezaevinden firar etmişti! Katil koca karısını katletmeye böyle gitmiş
İzmir'de cezaevinden firar etmişti! Katil koca karısını katletmeye böyle gitmiş
Manisa gece beşik gibi sallandı! Depremin ürküten sesi kamerada
Manisa gece beşik gibi sallandı! Depremin ürküten sesi kamerada
Çanakkale’de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi
Çanakkale'de balıkçı tarafından bulunan top mermisi imha edildi
Manisa’da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Manisa'da alevlerle mücadele sürüyor | Video
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı
İzmir’de kuyumcuların kabusu oldular
İzmir'de kuyumcuların kabusu oldular
Bodrum’daki feci olayın görüntüleri çıktı!
Bodrum'daki feci olayın görüntüleri çıktı!
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
VİDEO DEVAM EDİYOR

Bodrum Güvercinlik Adabükü'nde çok sayıda sitenin bulunduğu bölgedeki elektrik trafosu patlaması sonrası çıkan kıvılcımlardan başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Güvercinlik Mahallesi Adabükü mevkiinde çok sayıda sitenin yer aldığı Maya Yolu üzerinde yer alan elektrik trafosu aşırı yüklenme sonucu patladı. Büyük bir gürültü ile patlayan trafodan çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturması sonrası yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin bölgeye orman arazöz, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan helikopter de destek verirken, alevler sitelere ulaşmadan yangın kontrol altına alındı.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişkilerin kurulmaması için bir neden yok
Çanakkale’deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'deki yangında antik limanda mahsur kalmışlardı! 99 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
Görüntüler film sahnesini aratmadı! Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
At sürüsünde annesini kaybeden tayın kavuşma anı duygulandırdı
Çanakkale’de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi
Çanakkale'de rekortmen dalgıcın karşısına çıktı: Dev vatozu böyle görüntüledi