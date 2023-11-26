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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı | Video

    Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı | Video

    Giriş Tarihi: 26.11.2023, 14:31

    Ege'nin bazı kentlerinde etkisini sürdüren fırtına Muğla'nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu. Fırtınanın hızının zaman zaman 85 kilometreyi aştığı ilçede tekneler battı, Gümüşlük sahilinde ise deniz taştı.

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    Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, gece saatlerinde başladı. İlçenin batı bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman artarak 85 kilometreyi aştı. Kuvvetli fırtına nedeniyle Gümüşlük sahilinde deniz taştı. Bölgede bulunan 20'den fazla işletmede hasar meydana geldi. Bazı işletmelerin pergoleleri çöktü, tenteleri yırtıldı, masa ve sandalyeleri hasar aldı. Bölgede 1 motor yat karaya oturdu, 1 motor yat ise battı. Fırtına nedeniyle Bitez sahilin batı kısmında tonozdan ayrılan ahşap balıkçı teknesi, kıyıya vurup yan yattı. Aynı bölgede rıhtıma bağlı yelkenli bir tekne ile bir sürat botu su alarak battı. Kumbahçe sahilinde de tekne karaya vurdu.

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