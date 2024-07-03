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Bornova'da orman yangını! Ekipler alarma geçti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor. İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

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