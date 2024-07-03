Bornova'da orman yangını! Ekipler alarma geçti

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor. İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.